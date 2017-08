WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist wieder über die Marke von 50 US-Dollar gestiegen. Das Opec-Sekretariat meldete am Freitag, dass der Korbpreis am Donnerstag 50,24 Dollar je Barrel (159 Liter) betragen habe. Das waren 51 Cent mehr als am Mittwoch. Die Opec berechnet ihren Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/bgf/jha/

