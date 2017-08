NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 51,60 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September fiel um 39 Cent auf 48,64 Dollar.

Nach der jüngsten kräftigen Erholung der Ölpreise sprechen Experten von einer Konsolidierung. Bereits im Verlauf der Woche war die Erholung ins Stocken geraten. Die Entwicklung der Ölpreise sei sehr fragil, sagte Experte Barnabas Gan von der OCBC Bank in Singapur. Derzeit hätten die Anleger vor allem Meldungen zur Fördermenge der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und zur Ölförderung in den USA im Blick. Ein Anstieg der Produktionsmengen könnte zu einem erneuten Einbruch der Ölpreise führen, warnte der Experte./jkr/tos/jha/

