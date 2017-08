WARSCHAU (dpa-AFX) - Die nationalkonservative Regierung in Warschau hat noch nicht über den Bau eines ersten polnischen Atomkraftwerks entschieden. Das teilte Energieminister Krzysztof Tchorzewski am Freitag in Warschau mit. "Der Bau eines Kernkraftwerks in Polen ist eines der Szenarien beim Ausbau der polnischen Energieversorgung und beim polnischen Energiemix", sagte der Minister von der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) nach Angaben seiner Behörde. "Ich betone aber, dass es noch keine endgültige Entscheidung in der Sache gibt."

Im Unterschied dazu hatte die 2015 abgelöste liberalkonservative Regierung der Bürgerplattform (PO) unter Donald Tusk die Pläne für Polens erstes Kernkraftwerk energisch vorangetrieben. Polen ist eines der wenigen Länder der Region ohne Atomkraft und stark von Kohle abhängig. Einen teuren ersten Anlauf zur Einführung von Kernkraft hatte das ostmitteleuropäische Land zu kommunistischen Zeiten unternommen, in der Wende 1989/90 aber abgebrochen.

Das für den Bau eines Atomkraftwerks gegründete Konsortium erkunde weiter die möglichen Standorte Choczewo und Zarnowiec, sagte Tchorczewski. Beide Orte liegen nahe der pommerschen Ostseeküste nordwestlich von Danzig. In den deutschen Grenzregionen haben die polnischen Atompläne immer wieder für Kritik gesorgt./fko/DP/jha

