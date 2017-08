Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert auch am Freitagmittag wenig verändert. Dem Leitindex SMI ist nach der positiven Entwicklung in den vergangenen Tagen und einem Anstieg auf Jahreshoch am Vortag der Schnauf ausgegangen. Kurstreibende Impulse sind zum Wochenschluss Mangelware. Auch die saisonal meist schwierige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...