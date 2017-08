Berlin (ots) -



Millionen Passagiere zieht es jährlich an die Decks der Kreuzfahrtschiffe und Luxusliner, um während ihres wohlverdienten Sommerurlaubs etwas Seeluft zu schnuppern. In fünf Dokumentationen der Originalreihe "Mighty Cruise Ships" stellt N24 die größten, exquisitesten und leistungsfähigsten Ausnahmemodelle ihrer Klasse vor.



An und unter Deck eines Kreuzfahrtschiffes gibt es allerhand zu entdecken. Von Antriebswelle und Schiffsmotor bis hin zur Kombüse oder Wäscherei sind dabei nicht alle Abläufe und Technologien für die Passagiere der Kreuzer offensichtlich. Hier eine Gästeunannehmlichkeit, dort ein technischer Defekt - die Liste der täglichen Herausforderungen für Kapitän, Besatzung und Servicepersonal ist lang. Wer auf den fünf Luxuslinern Carnival Vista, Royal Clipper, MS Europa 2, Viking Sea und MSC Divina nicht untergehen will, muss ackern - und das stets penibel, höflich und auf Sterneniveau.



"Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön" - für jedes der in der neuen N24-Dokumentationsreihe vorgestellten Kreuzfahrtschiffe ist 'schön' gar kein Ausdruck mehr. Egal ob sternereifer Zimmerservice, funkelnder Kristall-Prunk, oder Routenmitbestimmung - an Bord der "Mighty Cruise Ships" dieser Welt bleiben keine Wünsche offen.



Fünf Folgen der Originalreihe "Mighty Cruise Ships" ab 5. September immer dienstags ab 23.05 Uhr in Doppelfolge in Deutscher Erstausstrahlung auf N24, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage lang in der N24-Mediathek: WELT.de/mediathek



Alle Sendetermine im Überblick: "Carnival Vista - Kreuzfahrtschiff der Superlative" am 5. September 2017, 23.05 Uhr "Royal Clipper - Luxus unter Segeln" am 5. September 2017, 00.05 Uhr "MS Europa 2 - Fünf Sterne auf hoher See " am 12. September 2017, 23.05 Uhr "Viking Sea - Kreuzfahrt zum Polarkreis" am 12. September 2017, 00.05 Uhr "MSC Divina - Auf Karibik-Kreuzfahrt" am 19. September 2017, 23.05 Uhr



