FMW-Redaktion

Während der Dow Jones, vor allem getrieben durch Boeing und McDonald's, von Allzeithoch zu Allzeithoch eilt, ist das Bild bei anderen US-Indizes anders: das liegt vor allem daran, dass bei der Berechnung des Dow Jones der reine Kurswert einer Aktie ausschlaggebend ist, was faktisch bedeutet, dass eine Aktie, die 100 Dollar kostet, doppelt so stark gewichtet ist in dem Index als eine Aktie die 50 Dollar kostet. Das ist beim Nasdaq (100 oder Composite), beim S&P500 und beim Neben-Werte Russell2000 anders, sodass diese Indizes per se ein besseres Bild der Lage abgeben als der Dow Jones.

Blickt man auf den S&P500, so fällt vor allem die extrem geringe Handelsspanne zwischen den Schlusskursen der letzten Tage auf - in den letzten elf Handelstagen waren es nie mehr als 0,32% Veränderung. Seit 270 Handelstagen wiederum hat es noch keine nennenswerte Korrektur gegeben, das ist einer der längsten Strecken seit den 1950er-Jahren. Irgendwann aber endet zwangsläufig jede Serie - das ist aber kein Hinweis darauf, wann die Strecke endet.

Ein besserer Hinweis auf ein baldiges Ende des Siegeszuges bzw. eine nennenswerte Korrektur ist dagegen die Reaktion der verschiedenen Aktien auf die übergeordnet durchaus guten Quartalszahlen. Mit Ausnahme von Apple und Tesla erleben wir derzeit das erste Mal in 17 Jahren die Situation, dass Aktien von Unternehmen nicht steigen nach ihren Quartalsberichten, wenn diese Unternehmen sowohl beim Gewinn pro Aktie als auch beim Umsatz die Erwartungen ...

