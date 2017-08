FRANKFURT (Dow Jones)--Das Warten auf den US-Arbeitsmarktbericht prägt am Freitagmittag die Finanzmärkte in Europa. Die großen Indizes liegen eng an den Schlussständen vom Donnerstag. Während der DAX gegen 12.30 Uhr geringfügig um 0,2 Prozent auf 12.179 Punkte anzieht, notiert der Euro-Stoxx-50 kaum verändert. Relativ stark zeigen sich erneut die Indizes der zweiten Reihe an der deutschen Börse. Der TecDAX steigt um 0,3 Prozent, der MDAX sogar um 0,6 Prozent.

"Allein der US-Arbeitsmarkt steht heute im Fokus", sagt ein Händler. "Er dürfte direkt auf den Euro-Dollar durchschlagen und europäische Aktien wahrscheinlich wieder belasten." Erwartet wird beim US-Arbeitsmarkt ein Plus von 180.000 neuen Stellen nach noch 222.000 im Vormonat. Die Arbeitslosenquote dürfte auf 4,3 von 4,4 Prozent sinken.

Zinsen fallen rapide - US-Rekorde nutzen DAX nichts

Das siebte Rekordplus in Folge des Dow-Jones-Index nützt dem DAX erst einmal nichts, da hier allein der zu starke Anstieg der Einheitswährung im Fokus steht. Am Mittag steht der Euro mit gut 1,1880 Dollar nur noch knapp unter der 1,19-Dollar-Marke und ist keine Werbung für einen Einstieg in den DAX. Weiter gesucht sind dagegen europäische Anleihen, nachdem die Rally der vergangenen Woche erneut Fahrt aufgenommen hat.

Vor allem langlaufende Renten waren in den USA und Europa gesucht. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,448 Prozent. Die Zinskurve flacht sich damit weiter ab. Nutznießer waren schon in den USA die Versorger-Aktien, die von fallenden Zinsen profitieren. So notieren auch im DAX Eon 1,8 Prozent höher.

An der Terminbörse Eurex waren Optionen auf Eon am Vorabend bereits kräftig gesucht, was ein Zeichen für Kaufinteresse vor Vorlage der Quartalszahlen in der kommenden Woche sei, heißt es im Handel. Überdies äußerte sich die Deutsche Bank in einer Studie positiv zu den deutschen Versorgern. RWE legen um 1,6 Prozent zu. An der DAX-Spitze zeigen sich Infineon mit 2,3 Prozent Aufschlag, nachdem die UBS die Aktien zum Kauf empfohlen hat.

Gea, RBS und Andritz im Blick

Einen Kurssprung von 8,7 Prozent zeigen Gea nach dem Einstieg des belgischen Finanzinvestors Albert Frere. "Ich gehe davon aus, dass das nur der erste Schritt war", sagt ein Aktienhändler. Er erwartet, dass sich der aktivistische Investor nicht mit der Beteiligung allein zufrieden geben wird, sondern einen Sitz im Aufsichtsrat anstrebt. Dies könne den Konzernumbau beschleunigen. Gute Zahlen treiben im TecDAX S&T um 6,2 Prozent nach oben. ADVA legen ähnlich stark zu.

Ganz anders sieht es in Wien bei Andritz aus: Die Aktien brechen über 10 Prozent ein, nachdem sowohl Umsatz als auch Ausblick enttäuscht haben. So brach der Umsatz in den wichtigen Bereichen Hydro wie Pulp & Paper im zweiten Quartal ein. Auch beim Auftragseingang ist ein deutliches Minus zu erkennen. In der Folge wird das Unternehmen für die kommenden Monate vorsichtiger und geht nur noch von einem leicht rückläufigen Umsatz gegenüber 2016 aus.

Mit Begeisterung werden hingegen die Zahlen der Royal Bank of Scotland aufgenommen. Die Bank schaffte nicht nur die Rückkehr in die Gewinnzone, der Gewinn war auch doppelt so hoch wie erwartet. Die Aktien legen 1,7 Prozent zu. Beim Rückversicherer Swiss Re hat Wirbelsturm Debbie dagegen den Gewinn teils weggeblasen, die Aktien verlieren 3,3 Prozent.

