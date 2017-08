Dortmund (ots) - Die Continentale Krankenversicherung erstattete ihren Mitgliedern Anfang August 73 Millionen Euro. Über 87.500 Kunden mit einem entsprechenden Tarif erhielten durchschnittlich rund 831 Euro an Beitragsrückerstattungen und damit einen erheblichen Teil ihrer 2016 gezahlten Prämien zurück. Damit profitierten viele Versicherte vom erfolgreichen Geschäftsjahr des Krankenversicherers.



Auszahlung in Millionenhöhe



Von den 73 Millionen Euro entfielen dabei 55,5 Millionen Euro auf die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung. In den Vollversicherungstarifen ECONOMY und COMFORT bekamen die Versicherten außerdem 17,5 Millionen Euro in Form einer garantierten Beitragsrückerstattung.



Continentale belohnt kostenbewusstes Verhalten mit insgesamt 115,9 Millionen Euro



Die Continentale lässt ihre Überschüsse den Mitgliedern zugutekommen. Somit honoriert der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit das kosten- und gesundheitsbewusste Verhalten jedes einzelnen Kunden, der im letzten Jahr keine Leistungen in Anspruch genommen hat. Zusammen mit der garantierten Pauschalleistung wurden im Jahr 2016 insgesamt 115,9 Millionen Euro ausgezahlt. Davon haben etwa 184.800 leistungsfreie Versicherte profitiert. Und auch in Zukunft können sie in den entsprechenden Tarifen mit Auszahlungen rechnen: Die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 ist bereits beschlossen.



Über die Continentale Krankenversicherung a.G.:



Die Continentale Krankenversicherung ist die Muttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsform ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen. Gegründet wurde sie 1926 in Dortmund aus der Eigeninitiative einiger Anhänger der Naturheilkunde heraus.



Heute verwaltet die Continentale Krankenversicherung die Verträge von rund 1,4 Millionen versicherten Personen und Beitragseinnahmen von rund 1,6 Milliarden Euro. Damit gehört die Continentale Krankenversicherung zu den zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.



