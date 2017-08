Berlin (ots) - RCI, der weltweit führende Anbieter von Ferientauschleistungen, hat das in London ansässige Unternehmen Love Home Swap erworben. Die Übernahme baut auf eine frühere Investition von RCI in das Unternehmen im Jahr 2015. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Mit der Übernahme ergänzt RCI sein weltweites Netzwerk von Ferientauschobjekten um eine weitere renommierte Marke und baut seine Position als Marktführer aus. Mit der Online-Plattform für Home-Sharing-Dienstleistungen bringt Love Home Swap neue Mitglieder und Haustauschobjekte in das Anlagenportfolio von RCI ein. Ihre Plattform ermöglicht den Besitzern von privaten Häusern und Feriendomizilen, auf der Basis eines punktebasierten Systems ihre Immobilien mit anderen für Urlaubszwecke zu tauschen, direkt oder wann und wo immer sie wollen.



Als Teil des RCI-Netzwerkes profitiert Love Home Swap von den Kompetenzen, die RCI in den vergangenen 40 Jahren aufgebaut hat, z.B. im Marketing, in der Analytik oder der Bestandsführung. Das Unternehmen erhält auch Zugang zum Anlagenportfolio eines der weltweit größten Marken im Tourismussektor, dem Wyndham Destination Network, zu dem auch RCI gehört.



Love Home Swap Gründer, Debbie Wosskow, wird als Berater die reibungslose Eingliederung in die RCI-Familie gewährleisten. Ben Wosskow, früherer CCO, wurde zum neuen Geschäftsführer von Love Home Swap bestellt. Love Home Swap bleibt weiterhin eine eigenständige Marke.



OTS: RDO newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102042 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102042.rss2



Pressekontakt: RDO Redaktionsbüro c/o JUHL Kommunikation Gormannstrasse 14 10119 Berlin Tel. 030-88460112 rdogermany@rdo.org