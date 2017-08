München - Die Allianz steigt in einem Milliarden-Deal bei dem britischen Versicherer Liverpool Victoria ein. Konzernchef Oliver Bäte zufolge zeigt der Einstieg, dass die Grenzen zwischen börsennotierten Versicherern wie der Allianz und Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit wie Liverpool Victoria, DEVK oder Huk Coburg aufbrechen. Zugleich bricht die Allianz mit dem Grundsatz, möglichst überall mit ihrem Konzernnamen aufzutreten. In Grossbritannien will sie von der "starken Marke" der Liverpool Victoria Friendly Society (LV=) profitieren, wie Bäte am Freitag ankündigte.

Dass der Konzern auch dank geringerer Katastrophenschäden im zweiten Quartal einen Gewinnsprung verbucht hat, war schon seit Ende Juli bekannt. Gleiches galt für die Jahresprognose: Der Vorstand peilt für 2017 jetzt einen operativen Gewinn von 11,3 Milliarden Euro an, das obere Ende der bisher genannten Zielspanne.

Der am Freitag verkündete Einstieg bei Liverpool Victoria umfasst nur deren Sachversicherungsgeschäft und soll in mehreren Schritten erfolgen. So will die Allianz zunächst 49 Prozent an der Sparte kaufen und ihren Anteil im Jahr 2019 auf knapp 70 Prozent ausbauen. Dafür bezahlt sie insgesamt 713 Millionen britische Pfund und wird Mehrheitseigner der Sparte, die den Namen "LV=GI" tragen soll. Zusätzlich bekommt Liverpool Victoria das Recht, die restlichen Anteile an der Gesellschaft an die Allianz zu verkaufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...