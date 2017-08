Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert auch am Freitagmittag wenig verändert. Dem Leitindex SMI ist nach der positiven Entwicklung in den vergangenen Tagen und einem Anstieg auf Jahreshoch am Vortag der Schnauf ausgegangen. Kurstreibende Impulse sind zum Wochenschluss Mangelware. Auch die saisonal meist schwierige Börsenphase von August bis Oktober halte wohl viele Investoren zurück, hiess es im Handel. So bewegte sich der SMI bislang in einem sehr engen Handelsband von gerademal 20 Punkten. Ausreisser sind auf Titelebene Swiss Re, die nach einer Zahlenenttäuschung deutlich zurückfallen.

Frischen Wind könnte am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht bringen. Nach den etwas schwächer als erwartet ausgefallenen US-Jobdaten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP vom Mittwoch wird im Handel befürchtet, dass auch der offizielle Bericht der US-Regierung enttäuschen könnte. Die Arbeitsmarktdaten dienen als Indikator für das Tempo der weiteren Leitzinserhöhungen.

Der Swiss Market Index (SMI) büsst gegen 12.00 Uhr 0,11% auf 9'126,22 Punkte ein. Auf Wochensicht resultiert damit ein Anstieg um 1,2%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,20% auf 1'458,87 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,11% auf 10'391,32. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 16 im Plus, zwölf im Minus und zwei unverändert.

Grösste Verlierer sind weiterhin mit Abstand Swiss ...

