Senvion S.A.: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 04.08.2017 / 13:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Per E-Mail an die CSSF (market.abuse@cssf.lu) und die Senvion S.A. (+352 26005301)

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Dr. Jürgen M. Geißinger 2 Grund der Meldung a) Position/Status Mitglied und Präsident des Direktoriums (Membre et Président du Directoire)

b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung

3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Senvion S.A. b) LEI 549300WUKZSK5CX6SM09 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

a) Beschreibung des Ein Kommanditgesellschaftsanteil mit Finanzinstruments, Art einem Kapitalanteil von 0,558 % am des Instruments Kennung Gesellschaftskapital der

Kommanditgesellschaft Rapid Management II LP, einer Gesellschaft nach dem Recht der Cayman Islands, deren wesentlicher Vermögensgegenstand 620.366 Aktien der Senvion S.A., ISIN: LU1377527517, ist. n.a. b) Art des Geschäfts Unentgeltlicher Erwerb im Rahmen eines Sachbezugs in Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis bei der Senvion GmbH. Ein Zusammenhang mit einem Belegschaftsaktienprogramm oder einem der Beispiele in Art. 19 Abs. 7 MAR besteht nicht. c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 0 EUR 0 EUR d) Aggregierte Informationen - Aggregiertes Volumen - Preis e) Datum des Geschäfts 2017-07-11; UTC +02.00

f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes. Datum / Unterschrift: ________________________________

Sprache: Deutsch Unternehmen: Senvion S.A. 46a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Luxemburg Internet: www.senvion.com

