Weiden - Vor gut einem halben Jahr wurde Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, so die Experten von Robert Beer Investment.Entgegen der allgemeinen Erwartung seien die Aktienmärkte deutlich gestiegen und der US-Dollar habe zum Höhenflug angesetzt. Umgekehrt schien der Euro ins Bodenlose zu stürzen und den drohenden Zerfall Europas widerzuspiegeln, so die Experten. Gründe seien der Brexit, die schwache konjunkturelle und finanzielle Verfassung der Südländer, die ungelöste Flüchtlingskriese sowie aufkeimender rechter und linker Populismus gewesen. Daher hätten die Experten einiger großer Bankhäuser bei einem Stand von 1,02 US-Dollar/Euro das baldige deutliche Unterschreiten der Wechselkurs-Parität prognostiziert. Das sei der perfekte Kontraindikator gewesen, wie so oft bei derartigen Prognosen. Seither werte der Euro zum US-Dollar auf und notiere aktuell bei etwa 1,19 US-Dollar/Euro. Wie sei das zu erklären?

Den vollständigen Artikel lesen ...