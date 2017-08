Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.48 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.472,80 +0,04% +10,57% Euro-Stoxx-50 3.467,89 +0,04% +5,39% Stoxx-50 3.093,72 +0,06% +2,76% DAX 12.174,93 +0,17% +6,04% FTSE 7.481,13 +0,09% +4,74% CAC 5.140,09 +0,19% +5,71% Nikkei-225 19.952,33 -0,38% +4,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,33 -12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,55 49,03 -1,0% -0,48 -14,8% Brent/ICE 51,59 52,01 -0,8% -0,42 -12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.269,63 1.268,60 +0,1% +1,03 +10,3% Silber (Spot) 16,73 16,66 +0,4% +0,06 +5,0% Platin (Spot) 967,35 963,00 +0,5% +4,35 +7,1% Kupfer-Future 2,88 2,88 +0,2% +0,01 +14,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Wenig verändert könnte die Wall Street in den Freitag gehen, dies zeigen aktuell die Futures auf die Aktien-Indizes an. Daran könnte sich allerdings noch etwas ändern, denn die Anleger werden den Juli-Arbeitsmarktbericht ins Kalkül ziehen, der noch vor Börsenstart mitgeteilt wird. Dieses herausragende Konjunktursignal liefert der US-Notenbank Orientierung für ihre künftige Geldpolitik und dürfte auch die Märkte, voran den Devisenmarkt, bewegen. Besonders die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne wird stark beachtet werden. Die aktuelle Stärke des Euro wird auch in Teilen der US-Wirtschaft mit Argusaugen verfolgt. Vor allem die Unternehmen mit größeren Auslandsaktivitäten könnten darunter leiden, betont Bob Homan von ING Investment Office.

Im übrigen setzt sich die Berichtssaison fort, vor allem mit Unternehmen, die am späten Donnerstag an der Reihe waren. Deutlich über den Erwartungen ausgefallene Umsätze im zweiten Quartal bescheren Gopro einen vorbörslichen Kurssprung von gut 14 Prozent. Der Spezialkamerahersteller schrieb zwar weiter rote Zahlen, das Minus fiel aber geringer aus als Analysten befürchtet hatten.

Yelp schnellen sogar um 18 Prozent hoch. Das Internet-Empfehlungsportal übertraf nicht nur die Erwartungen für das zweite Quartal, sondern erhöhte auch den Ausblick. Yelp kündigte an, eigene Aktien zurückzukaufen im Volumen von 200 Millionen Dollar. Zudem gab Yelp den Teilverkauf von Eat24 für 287 Millionen Dollar an den Essen-Auslieferer Grubhub bekannt, dessen Aktie noch nicht gehandelt wird. Grubhub hatte mit seinen Quartalszahlen und auch dem Ausblick weitgehend die Erwartungen von Analysten getroffen.

Weight Watchers legen ebenfalls kräftig zu um 14 Prozent. Das Unternehmen hat im Berichtsquartal besser als erwartet abgeschnitten und erhöhte zudem den Ausblick. Nach gut ausgefallenen Quartalszahlen verteuern sich Arista Networks um 12,8 Prozent auf 161,05 Dollar.

Activision Blizzard geben nach der Vorlage deutlich besser als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen um 0,3 Prozent nach. Die Tochter King meldete derweil einen Rückgang der aktiven Nutzerzahlen um 23 Prozent. Die Activision-Aktie liegt seit Jahresbeginn fast 80 Prozent im Plus.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +180.000 gg Vm zuvor: +222.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,15% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -44,10 Mrd USD zuvor: -46,51 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Das Warten auf den US-Arbeitsmarktbericht prägt die Finanzmärkte in Europa. Die großen Indizes liegen eng an den Schlussständen vom Donnerstag. Relativ stark zeigen sich erneut die Indizes der zweiten Reihe an der deutschen Börse. Der TecDAX steigt um 0,3 Prozent, der MDAX sogar um 0,6 Prozent. "Allein der US-Arbeitsmarkt steht heute im Fokus", sagt ein Händler. Das siebte Rekordplus in Folge des Dow-Jones-Index nützt dem DAX erst einmal nichts, da hier allein der zu starke Anstieg der Einheitswährung im Fokus steht. Die Zinskurve flacht sich aktuell weiter ab. Nutznießer waren schon in den USA die Versorger-Aktien, die von fallenden Zinsen profitieren. So notieren auch im DAX Eon 1,8 Prozent höher. Überdies äußerte sich die Deutsche Bank in einer Studie positiv zu den deutschen Versorgern. RWE legen um 1,6 Prozent zu. An der DAX-Spitze zeigen sich Infineon mit 2,3 Prozent Aufschlag, nachdem die UBS die Aktien zum Kauf empfohlen hat. Einen Kurssprung von 8,7 Prozent zeigen Gea nach dem Einstieg des belgischen Finanzinvestors Albert Frere. Gute Zahlen treiben im TecDAX S&T um 6,2 Prozent nach oben. ADVA legen ähnlich stark zu. Ganz anders sieht es in Wien bei Andritz aus: Die Aktien brechen über 10 Prozent ein, nachdem sowohl Umsatz als auch Ausblick enttäuscht haben. Mit Begeisterung werden hingegen die Zahlen der Royal Bank of Scotland aufgenommen. Die Aktien legen 1,7 Prozent zu. Beim Rückversicherer Swiss Re hat Wirbelsturm Debbie dagegen den Gewinn teils weggeblasen, die Aktien verlieren 3,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.40 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1875 -0,05% 1,1881 1,1876 +12,9% EUR/JPY 130,65 -0,12% 130,81 130,80 +6,3% EUR/CHF 1,1496 -0,05% 1,1502 1,1508 +7,3% EUR/GBP 0,9033 -0,10% 0,9042 1,1067 +6,0% USD/JPY 110,03 -0,07% 110,10 110,13 -5,9% GBP/USD 1,3145 +0,04% 1,3140 1,3143 +6,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Anleger haben im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten eine abwartende Haltung eingenommen. Die Indizes tendierten bei nur kleinen Ausschlägen uneinheitlich. In Tokio ließ der zum Dollar weiter in der Nähe seines Jahreshochs liegende Yen keine Kauflaune aufkommen. In Sydney sank der S&P/ASX-200 ebenfalls den dritten Tag in Folge. In Seoul erholte sich der Kospi um ein halbes Prozent. In Schanghai und in Hongkong tat sich bei den Indizes nur wenig. Die US-Arbeitsmarktdaten für Juli gelten als potenziell kursbewegend - vor allem am Devisenmarkt -, zumal dann, wenn sie von den Erwartungen stärker abweichen. Für Mazda ging es um 2,8 Prozent nach oben. Zusammen mit Toyota will Mazda offenbar für 1,6 Milliarden US-Dollar ein Werk in den USA bauen. Toyota zeigten sich kurz vor Bekanntgabe der Quartalszahlen nach dem Handelsende von der Nachricht kaum bewegt. In Sydney standen Commonwealth Bank of Australia unter Druck. Die Aktie verzeichnete mit einem Verlust von 3,9 Prozent das größte Tagesminus seit 18 Monaten, nachdem Beschuldigungen bekannt geworden waren, dass die Bank ihrer Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Verfolgung von Geldwäsche nicht nachgekommen sein soll. In Hongkong lagen Cheung Kong Property nach der Vorlage gut ausgefallener Geschäftszahlen im späten Handel 2,8 Prozent höher. CK Hutchison litten unter Gewinnmitnahmen und gingen 4,0 Prozent schwächer um. Brilliance wurden rund 9 Prozent höher gehandelt auf einem Rekordniveau und erstmals überhaupt über 20 Hongkong-Dollar. Befeuert wurde der in diesem Jahr bereits um fast 90 Prozent gestiegene Kurs von gut ausgefallenen Zahlen des Partners BMW vom Vortag.

CREDIT

Etwas angezogen haben die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Freitag. Angesichts der relativ geringen Liquidität der Sommermonate und im Vorfeld des wichtigen US-Arbeitsmarktsberichtes sei dies normal, heißt es im Handel. Commerzbank-Stratege Christoph Rieger erwartet einen Rückgang der neugeschaffenen Stellen auf rund 170.000 nach 222.000 im Vormonat. Dies dürfte die Renditen weiter leicht drücken.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz will Sachversicherung von britischer LV übernehmen

Die Allianz will sich mit einem Zukauf in Großbritannien verstärken. Europas größter Versicherer hat sich mit der Liverpool Victoria Friendly Society Limited (LV) auf ein Gemeinschaftsunternehmen verständigt und will in den kommenden Jahren die Sachversicherungssparte der Briten mehrheitlich übernehmen. Die Sparte wird dabei mit mehr als 1 Milliarde britischen Pfund bewertet.

Siemens liefert 60 Loks für etwa 250 Mio EUR an DB Cargo

Die Bahn-Tochter DB Cargo lässt sich bis Ende 2018 insgesamt 60 Vectron Mehrsystemlokomotiven von Siemens liefern. Laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn hat der Auftrag ein Volumen von rund einer viertel Milliarde Euro. Die Festbestellung ist Teil eines Rahmenvertrags über 100 Elektroloks dieses Typs.

Gerald Klinck wird Vonovia-Vorstand im Mai 2018 verlassen

Gerald Klinck wird im Mai 2018 den Vorstand bei dem Wohnungsunternehmen Vonovia verlassen. Er habe sich entschieden, keine Verlängerung seines Vertrages anzustreben, teilte Vonovia mit. Klinck wolle sich "neuen unternehmerischen" Aufgaben widmen.

Air Berlin kooperiert mit US-Billigflieger Jetblue

Bei ihrem Ziel das Langstreckengeschäft auszubauen hat die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin mit der US-Billigairline Jetblue einen Partner für die Vereinigten Staaten gefunden. 31 US-Ziele können Air-Berlin-Reisende damit künftig buchen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Umstiege sind ab dem 12. September am zentralen Jet-Blue-Drehkreuz New York sowie in Boston und Orlando möglich.

Belebtes China-Geschäft treibt Audi-Absatz im Juli

