FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter vollkommen im Bann des Euro-Kurses wird der deutsche Aktienmarkt auch in der kommenden Woche stehen. Der Blick auf den DAX erübrigt sich immer mehr, denn mehr als ein Anhängsel des Devisenkurses ist er derzeit nicht. Auffallend ist dies an oft wenig ausgeprägten Reaktionen von Einzelaktien selbst auf gute Zahlen in der Berichtssaison. Auf die Rekordvorlagen an den US-Börsen reagiert der DAX schon gar nicht mehr. Der Sprung des Euro über die 1,20er-Marke zum Dollar wird im Handel immer öfter als unvermeidlich genannt.

"Addiert man noch die Schwäche der Autoaktien wegen Kartell- und Abgasskandal dazu, gibt es für einen exportlastigen Index wie den DAX überhaupt kein Kaufargument mehr", erklärte ein Händler im Wochenverlauf und stand damit stellvertretend für viele: "Erst wenn der Euro mal drei, vier oder fünf Cent nach unten abtaucht, wird es wieder einen Kaufimpuls für den DAX geben".

DAX muss auf Euro-Absturz hoffen

Wichtige Fundamentaldaten, die dies herbeiführen können, sind aber nicht in Sicht. Vielleicht hätte zum Ende kommender Woche die Inflation in den USA das Zeug dazu. Sollte sie am Freitag höher als erwartet vermeldet werden, könnte die Fantasie auf einen schnelleren US-Zinsanstieg vielleicht wieder zunehmen und den Dollar stützen.

Dazu kommt aber, dass Zinsdifferenzen nicht der einzige Grund für die Dollarschwäche sind. Denn "es wird immer deutlicher, dass der Greenback auch unter der Regierungsschwäche von Präsident Donald Trump leidet - zu chaotisch sind die Verhältnisse im Weißen Haus", unterstreichen die Analysten der Commerzbank: "Mittlerweile wird Trump zu einer Belastung für die eigene Währung".

Dummerweise spricht auch die Berichtssaison nicht zwingend für Käufe europäischer Aktien. Erstens sind Marktteilnehmer aus dem Euro-Ausland hier schon seit dem Frühjahr massiv übergewichtet, wie die Umfragen von Merrill Lynch seit Monaten zeigen. Und zweitens wird der schwache Dollar schon als gewinntreibendes Argument für die bessere US-Berichtsaison genutzt. Während in den USA bisher etwa 80 Prozent der Berichte die Erwartungen geschlagen haben, ist das in der Eurozone nur bei etwa der Hälfte der Unternehmen der Fall.

Nicht einmal Gewinnausblick spricht für Europa

Und für die Zukunft verdüstert sich das Bild für die Europäer noch weiter: Mit dem starken Euro werden hierzulande die Gewinnschätzungen nach unten revidiert, während sie in den USA nun auch für das Gesamtjahr deutlich nach oben zeigen. Die Analysten der Deutschen Bank werden daher noch skeptischer und rechnen nur noch mit einem Gewinnwachstum von 8 nach zuvor 10 Prozent.

Die Folge: Der europaweite Stoxx-600-Index könnte bis Ende Oktober auf 360 Punkte fallen, befürchten sie. Bei einem Stand von aktuell rund 380 Punkten würde dies einem Minus von rund 5 Prozent entsprechen. Auf den DAX übertragen hätten es Anleger dann mit einem Absturz von über 600 Punkten in den Bereich von 11.600 Zählern zu tun. Von Aktienhändlern ist dazu aber zu hören, angesichts der ausgeprägten DAX-Schwäche gegenüber anderen Länderbörsen Europas dürfte es in diesem Fall aber durchaus mehr werden.

Ein wenig Hoffnung gibt es aber noch. So bauen die Analysten der Commerzbank auf die EZB: Denn einen schnellen Sprung über die Marke von 1,20 Dollar würde die EZB sicherlich mit Argusaugen beobachten. Ihr passe der starke Euro "schon aufgrund der dämpfenden Effekte für die Inflationsrate kaum in den Kram". Parallelen sehen die Analysten daher zum Jahr 2014. Damals habe die Notenbank die Euro-Stärke knapp unter 1,40 Dollar zum Thema gemacht und eine weitere Aufwertung abrupt gestoppt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2017 06:59 ET (10:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.