MOUNTAIN VIEW / LEHI (IT-Times) - Der US-Sicherheitssoftware-Entwickler Symantec Corp. veräußert sein Geschäft für Website-Sicherheits-Zertifikate an DigiCert. Die Symantec Corp. verkauft das Website Security und PKI Geschäft an das Unternehmen DigiCert Inc. mit Sitz in Lehi, Utah für 950 Mio. US-Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...