BERLIN/WOLFSBURG (Dow Jones)--Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat die USA aufgefordert, mit den Europäern über die verschärften Sanktionen gegen Russland zu sprechen und Schaden von europäischen Firmen abzuwenden. US-Präsident Donald Trump hatte den Europäern zuvor einen Dialog angeboten. "Diesen Worten müssen jetzt auch Taten folgen", verlangte Gabriel bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg.

Die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen sollen Russland für die in den USA unterstellte Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf bestrafen und gleichzeitig russisches Gas vom europäischen Markt drängen. Gabriel wertete den Schritt als "diametral entgegengesetzt zu den Interessen Deutschlands und der EU" und "für überhaupt nicht tragbar".

Von den Sanktionen betroffen könnte auch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sein, die eigentlich ab 2019 Gas von Russland nach Deutschland liefern soll. An der Finanzierung der Röhre sind auch die deutschen Unternehmen Wintershall und Uniper beteiligt.

Die US-Strafmaßnahmen sind so gestrickt, dass sie den Unternehmen Ärger in den Vereinigten Staaten einbringen könnte, sollten sie sich im russischen Energiesektor an Investitionen beteiligen. Moskau bezeichnete den Schritt der Amerikaner als "Handelskrieg", der die Hoffnungen auf ein besseres Miteinander begraben habe.

August 04, 2017 07:11 ET (11:11 GMT)

