Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Nato-Konvoi in Afghanistan sind ein Soldat aus Georgien und drei Zivilisten getötet worden. Der Anschlag hatte sich am Donnerstagabend nahe der größten US-Basis in Bagram ereignet.

Beim zweiten Selbstmordanschlag auf einen Nato-Konvoi in Afghanistan innerhalb von zwei Tagen sind ein Soldat und drei Zivilisten getötet worden. Das bestätigte der Polizeisprecher der Kabul-Provinz, Basir Mudschahid, am Freitag.

Den Tod des Nato-Soldaten hatte die Nato-Mission Resolute Support (RS) schon in der Nacht zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...