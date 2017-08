In Venezuela soll am heutigen Freitag die Verfassungsgebende Versammlung zusammenkommen, um über die Reform von Präsident Maduro abzustimmen. Die Staatsanwaltschaft versucht, das noch im letzten Moment zu verhindern.

In Venezuela will die Generalstaatsanwaltschaft die Einberufung der umstrittenen Verfassungsgebenden Versammlung in letzter Minute verhindern. Oberstaatsanwältin Luisa Ortega beantragte wegen mutmaßlicher Wahlmanipulation ein Verbot der für Freitag angesetzten konstituierenden Sitzung des 545 Mitglieder zählenden Gremiums, über das sich Präsident Nicolas Maduro umfassende Vollmachten sichern will. Ihre Argumentation stützt sie auf Angaben der Opposition und der Wahlcomputer-Firma Smartmatic. Die Währung des Landes brach wegen der Staatskrise weiter ein, immer mehr Venezolaner tauschen ihr Geld in Dollar um. Die Opposition rief für Freitag erneut zu Demonstrationen auf. Bei den anhaltenden Protesten gegen Maduro kamen in den vergangenen vier Monaten mehr als 120 Menschen ums Leben.

"Erste Untersuchungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...