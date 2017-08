Die Plattform "ecoligo" hat ein drittes Crowdfunding-Projekt veröffentlicht. Diesmal sollen 144.000 Euro für den Bau von zwei Photovoltaik-Anlagen in Kenia eingesammelt werden.Ecoligo sucht nach Crowdinvestoren für zwei Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 118 Kilowatt in Kenia. Dabei soll eine Blumenfarm in Nanyuki künftig mit sauberem Solarstrom versorgt werden. Am Donnerstagabend startete das mittlerweile dritte Projekt auf der Crowdfunding-Plattform. Das Finanzierungsvolumen liege bei 144.000 Euro, teilte ecoligo mit. Der Berliner Energiedienstleister ist vor allem in Entwicklungs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...