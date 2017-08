Wien - Der von Union Investment und ZBI aufgelegte Wohnimmobilienfonds "Uniimmo Wohnen ZBI" (ISIN DE000A2DMVS1/ WKN A2DMVS) hat in der Zeichnungsphase rund 620 Millionen Euro eingesammelt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Wohnimmobilienfonds sei damit vom Start weg der größte offene Immobilienfonds mit Schwerpunkt auf Wohnen in Deutschland, wie der Fondsanbieter der Genossenschaftsbanken mitteile.

