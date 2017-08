Die Rürup-Rente wird nur von wenigen genutzt, doch für Gutverdiener mit hoher Steuerlast kann sie sich lohnen. Eine Analyse von Franke und Bornberg für das Handelsblatt zeigt, wie sich die Angebote unterscheiden.

Die Zahl der Selbständigen in Deutschland steigt. Im Jahr 2015 waren laut Mikrozensus branchenübergreifend - ohne Land- und Forstwirtschaft - rund vier Millionen Berufstätige ihr eigener Chef. Damit gab es rund 165.000 oder 4,3 Prozent mehr Selbständige als im Jahr 2005. Vor allem Frauen wählen seit einigen Jahren immer häufiger den Weg in die Selbständigkeit.

Die zunehmende Autonomie in der Arbeitswelt hat jedoch Schattenseiten. So haben vor allem sogenannte Solo-Selbständige, die ihren Job ohne Mitarbeiter erledigen, kaum Geld für die soziale Absicherung übrig. Viele Einzelkämpfer verdienen weniger als 1.100 Euro netto im Monat. Rund 100.000 Solo-Selbständige nehmen sogar so wenig ein, dass sie ihren Verdienst mit Hartz IV aufstocken müssen. Ihnen allen droht die Altersarmut.

Damit Selbständige und Freiberufler besser vorsorgen können, hat die Bundesregierung im Jahr 2005 die sogenannte Basisrente ins Leben gerufen. Umgangssprachlich wird diese Art der privaten Altersvorsorge auch Rürup-Rente genannt, nach dem Ökonom und ehemaligen Wirtschaftsweisen Bert Rürup. Ebenso wie die staatliche Rente gehört sie zur sogenannten ersten Schicht der Altersvorsorge. Die zweite Schicht umfasst staatlich geförderte Produkte wie die Riester-Rente, die dritte Schicht enthält rein privat finanzierte Kapitalanlageprodukte wie etwa Rentenversicherungen.

Anders als die gesetzliche Rente ist die Rürup-Rente nicht umlagefinanziert, sondern kapitalgedeckt. In der Ansparphase können Rürup-Sparer ihre Beiträge teilweise als Sonderausgaben von der Steuer absetzen. Der steuerlich absetzbare Teil steigt dabei stetig an: Im Jahr 2025 wird er 100 Prozent betragen. Im Gegenzug müssen die späteren Rentenzahlungen versteuert werden. Auch das passiert sukzessive: Wer dieses Jahr in den Ruhestand geht, muss 74 Prozent seiner Rürup-Rente versteuern.

In den kommenden Jahren steigt dieser Prozentsatz, so dass die Rentenzahlungen im Jahr 2040 komplett versteuert werden müssen. Dabei gilt: Wie viel Prozent der Rürup-Rente steuerfrei sind, wird im Jahr des Rentenbeginns festgelegt. Danach ändert sich der Prozentsatz nicht mehr. Idealerweise fällt die Steuerersparnis in der Ansparphase höher aus als die Steuerlast während der Auszahlungsphase.

Die Rürup-Rente lässt sich weder vererben noch übertragen, höchstens mit einer zusätzlichen Hinterbliebenenabsicherung. Man kann sie sich auch nicht auf einen Schlag auszahlen lassen, wie es mit Einschränkungen bei der Riester-Rente und bei privaten Rentenversicherungen möglich ist. Sie wird ausschließlich in monatlichen Tranchen ausgezahlt, genau wie die gesetzliche Rente, nach deren Vorbild sie gestaltet ist.

In den rund 13 Jahren ihres Bestehens hat die Rürup-Rente nicht viele Freunde gefunden. Im vergangenen Jahr umfasste der Bestand gerade einmal zwei Millionen Verträge. Das zeigen Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Zum Vergleich: Der Riester-Bestand liegt bei 10,7 Millionen Verträgen. Verbraucherschützer kritisieren die hohen Kosten vieler Rürup-Produkte und ihre mangelnde Flexibilität.

Steuertipp für Gutverdiener

Viele Selbständige haben ein schwankendes Einkommen. Können sie sich die Beiträge zur Basisrente nicht mehr leisten, können sie zwar ihren Vertrag ruhend stellen. Dann fressen aber die laufenden Kosten langsam das angesparte Vermögen auf. Kündigen kann man Rürup-Verträge nicht. Wer kein hohes regelmäßiges Einkommen hat, sollte deshalb von Anfang an einen geringen monatlichen Beitrag wählen und ihn in guten Jahren mit einer monatlichen Einmalzahlung aufstocken.

Für manche Selbständige und auch Angestellte kann sich die Basisrente trotz aller Fallstricke lohnen. Wer eine vergleichsweise hohe Steuerlast trägt, profitiert nämlich besonders stark von den steuerlichen Begünstigungen in der Ansparphase. Damit eignen sich Rürup-Produkte zwar nicht so sehr für jene Berufstätigen, die besonders von Altersarmut bedroht sind, dafür aber für die Gutverdiener.

Nach Privaten Rentenversicherungen und Riester-Policen hat das Ratinghaus Franke und Bornberg für das Handelsblatt auch Rürup-Produkte unter die Lupe genommen. Im Vergleich zeigen sich zwischen den Tarifen deutliche Unterschiede, vor allem bei der Höhe der monatlichen Rentenzahlungen. Für ihren Musterfall haben die Analysten ein Eintrittsalter von 32 Jahren und eine Laufzeit von 35 Jahren angenommen, bei monatlichen Beitragszahlungen in Höhe von 100 Euro.

Ähnlich wie bei der Riester-Rente können Sparer zwischen unterschiedlichen Produktvarianten wählen. Klassische Rürup-Rentenversicherungen garantieren die eingezahlten Beiträge und bieten zudem einen jährlichen Garantiezins, obendrauf kommt eine Beteiligung an den vom Versicherer erwirtschafteten Überschüssen. Sowohl Garantiezins als auch Überschussbeteiligungen sinken allerdings seit Jahren. Die garantierte monatliche Rente liegt bei den getesteten Produkten zwischen 107,25 und 140,28 Euro.

Bei "Neue Klassik"-Produkten sind nur die eingezahlten Beiträge garantiert. Einen Garantiezins über die gesamte Laufzeit gibt es nicht. Die Produkte lassen sich besonders schwierig vergleichen, bemängeln Verbraucherschützer. Auch von sogenannten Indexpolicen halten sie nicht viel. Dabei investieren Versicherer einen Teil der über die Garantie hinaus erwirtschafteten Erträge in einen Indexfonds. Auch bei Indexpolicen sind meist nur die eingezahlten Beiträge garantiert. Die Produkte sollen höhere Renditen bringen als herkömmliche ...

