WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Beschäftigung im Juli stärker gestiegen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 209 000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel mit einem Zuwachs um 180 000 Jobs gerechnet. Der Stellenzuwachs in den beiden Vormonaten Mai und Juni wurde um insgesamt 2000 Stellen höher ausgewiesen als bisher bekannt./bgf/jkr/fbr

