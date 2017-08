Wien - Die Allianz-Fondstochter Pimco ist nach langer Krise wieder auf dem Weg der Besserung, so die Experten von "FONDS professionell".Im zweiten Quartal habe der Anleihemanager von Anlegern 52 Mrd. Euro eingesammelt. Dies habe der Versicherungskonzern bei Vorlage der Halbjahreszahlen mitgeteilt. Auch andernorts laufe das Asset-Management-Geschäft zufriedenstellend: Die Fondssparte Allianz Global Investors (Allianz GI) habe in den drei Monaten bis Ende Juni drei Mrd. Euro eingesammelt. Zusammengenommen seien das die höchsten Nettomittelaufkommen von Dritten in einem Quartal in der Konzerngeschichte.

Den vollständigen Artikel lesen ...