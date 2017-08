Köln (ots) - Die REWE Group sieht derzeit keine Veranlassung, sämtliche Eier aus dem Verkauf zu nehmen.



Dr. Klaus Mayer, Leiter des Qualitätsmanagements der REWE Group, erklärt dazu: "Die Lage in Deutschland ist nicht mit der in den Niederlanden vergleichbar. Wir beobachten die Entwicklung engmaschig und tauschen uns mit den Behörden aus. Wir fordern von unseren Lieferanten Garantien und Untersuchungsergebnisse bis zum einzelnen Stall. Sollten wir im Sinne unserer Kunden zu der Erkenntnis kommen, dass weitergehende Schritte notwendig werden, so werden wir entsprechend reagieren."



Bereits vorgestern (2.8.) hatte das Unternehmen noch bei allen REWE- und PENNY-Märkten Eier aus den Niederlanden - also diejenigen, die mit NL geprintet sind - umgehend aus dem Verkauf genommen.



