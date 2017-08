WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosenquote wieder auf den niedrigsten Stand seit 16 Jahren zurückgefallen. Im Juli habe die Quote bei 4,3 Prozent gelegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Experten hatten damit gerechnet. Bereits im Mai war die Quote auf das jetzige Niveau gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit 2001. Im Juni war sie zwischenzeitlich leicht gestiegen. In den USA ist die Arbeitslosigkeit bereits seit längerem vergleichsweise niedrig. Einige Fachleute sprechen von Vollbeschäftigung in der größten Volkswirtschaft der Welt./tos/jkr/fbr

