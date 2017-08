BERLIN (Dow Jones)--Die Autoindustrie hat nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel im Bundeskanzleramt massiv gegen strenge Abgastests bei Dieselautos interveniert. Demnach drängten im Frühjahr 2015 sowohl der Cheflobbyist des Autobauers Daimler als auch der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA) am gleichen Tag darauf, den EU-Entwurf eines strengen Abgastests unbedingt zu entschärfen.

Daimler-Lobbyist Eckart von Klaeden habe sich per E-Mail an den Wirtschaftsberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Lars-Hendrik Röller, gewandt und VDA-Präsident Matthias Wissmann habe Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) bearbeitet. Beide Lobbyisten gehören der CDU an und arbeiteten früher in der Bundesregierung - Klaeden als Staatsminister im Kanzleramt und Wissmann als Forschungs- und Verkehrsminister.

Die Beamten des Kanzleramts schrieben Altmaier dem Bricht zufolge daraufhin eine "Stellungnahme" auf, in der es heißt, man werde das Umweltministerium und Verkehrsministerium "bitten", bei der Sitzung in Brüssel "explizit die von VDA/Daimler geäußerte Befürchtung" zu dem Messverfahren "anzusprechen" und das von Wissmann geforderte "realistische Gesamtkonzept" bei "weiteren Diskussionen zu berücksichtigen".

Bei dem Messverfahren handelt es sich um den sogenannten RDE-Test für Abgase von Autos, der Straßenmessungen vorsieht. Der RDE wird ab September für alle Neuwagen angewendet. Die Bundesregierung hatte sich bei der Verabschiedung dafür stark gemacht, dass für die mit dem Test korrespondieren Grenzwerte großzügige Übergangsfristen eingeräumt werden.

Das Kanzleramt konnte den Bericht kurzfristig nicht bewerten.

August 04, 2017

