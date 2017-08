WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im Juni deutlich zurückgegangen. Der Fehlbetrag sei von 46,4 Milliarden US-Dollar im Vormonat auf 43,6 Milliarden Dollar gefallen, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten mit einem Defizit von 44,5 Milliarden Dollar gerechnet. Das Defizit vom Mai war zunächst mit 46,5 Milliarden Dollar angegeben worden, was jetzt leicht korrigiert wurde.

Das chronische Defizit in der amerikanischen Handelsbilanz ist ein großes Thema der neuen US-Regierung. Präsident Donald Trump wertet die hohen Einfuhrüberschüsse negativ, weil sie aus seiner Sicht Arbeitsplätze in den USA vernichten. Länder mit hohem Handelsüberschuss wie China oder Deutschland profitierten dagegen. Ökonomen wenden ein, dass Handelsüberschüsse wie auch -defizite nicht per se ökonomisch positiv oder negativ seien./bgf/jkr/fbr

