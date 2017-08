FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine starke Entwicklung des US-Arbeitsmarktes hat dem Dax am Freitagnachmittag einen kleinen Schub verliehen. Der Kurs des Euro fiel nach den Jobdaten ein wenig zurück. Die zum US-Dollar starke Gemeinschaftswährung hatte den Dax zuletzt belastet. Der Dax stieg am Freitag zuletzt um 0,53 Prozent auf 12 219,68 Punkte. Unter dem Strich blieb das Börsenbarometer damit aber in der Bandbreite der vergangenen Tage.

Die Beschäftigung in den USA war im Juli deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die zuletzt wegen der Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank viel beachteten Stundenlöhne stiegen derweil wie erwartet. Grundsätzlich ergebe sich vorerst keine neues Bild, erklärte ein Händler. Der US-Arbeitsmarkt sei in gutes Verfassung und der Lohndruck bleibe noch moderat./mis/fbr

ISIN DE0008469008

AXC0141 2017-08-04/14:51