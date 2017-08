Bisher sind Sammelklagen in Deutschland verboten. Damit Autobesitzer in der Dieselaffäre aber gemeinsam klagen und so Risiken und Kosten minimieren können, fordern Grüne, Sammelklagen noch vor der Wahl einzuführen.

Die Grünen haben die anderen Fraktionen im Bundestag aufgefordert, Sammelklagen noch vor der Bundestagswahl einzuführen. Sie sollen Autobesitzern in der Dieselaffäre gemeinsame Klagen gegen Konzerne ohne große Risiken und Kosten ermöglichen. "Wir haben bei der Ehe für Alle gesehen, wie schnell Politik reagieren kann, wenn die Einigkeit groß ist", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ...

