Johannesburg - In Malawi hat die Naturschutz-Nichtregierungsorganisation African Parks die grösste Elefantenumsiedlung aller Zeiten erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 520 Elefanten vom Liwonde National Park sowie dem Majete Wildlife Reserve in Malawi zum Nkhotakota Wildlife Reserve, welches in Zusammenarbeit mit Malawis Department of National Parks and Wildlife (DNPW) geleitet wird, überführt.

Die Umsiedlung verfolgte zweierlei Ziele: den Wildtierbestand in Nkhotakota zu erneuern sowie Liwonde und Majete vom Elefantenüberschuss zu entlasten. Jahre der Wilderei liessen den Bestand in Nkhotakota vor Beginn der Umsiedlung von 1500 auf weniger als 100 sinken, doch African Parks widmete sich zwei Jahre der Revidierung verschiedenster Rechtsdurchsetzungen, der Zusammenarbeit mit Gemeinschaften sowie der Vorbereitung der sicheren Ankunft der Elefanten.

Im letzten Jahr wurden 261 ...

