FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine starke Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal hat der zuletzt stockenden Rally der S&T-Aktien am Freitag frischen Schwung verliehen. Die Papiere des im TecDax gelisteten österreichischen Technologie-Unternehmens erreichten bei 15,745 Euro den höchsten Stand seit 2004. Zuletzt führten sie den TecDax mit einem Plus von noch 8,40 Prozent auf 15,675 Euro an.

Dank der Übernahme des deutschen Computerbauers Kontron hatte S&T Umsatz und operatives Ergebnis im ersten Halbjahr annähernd verdoppelt.

Im bisherigen Jahresverlauf haben die S&T-Papiere rund 80 Prozent zugelegt. Damit zählen sie zu den Favoriten im TecDax. Besser schnitten bisher nur die Aktien des LED-Industrieausrüsters Aixtron und des Halbleiterunternehmens Siltronic mit Gewinnen von jeweils mehr als 100 Prozent ab./mis/das

ISIN AT0000A0E9W5

AXC0147 2017-08-04/15:11