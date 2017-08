Lieber Leser,

unter den Verlierern im DAX befindet sich auch heute wieder einmal die Vorzugsaktie der Volkswagen AG. Es ist noch gar nicht so lange her, da sah es aus charttechnischer Sicht gar nicht mal so schlecht aus. Doch dann kamen erneute Hiobsbotschaften und die Aktie ging auf Tauchstation.

Abgasskandal und Kartellvorwürfe

Aber der Reihe nach! Im September 2015 wurde bekannt, dass Volkswagen bei seinen Autos eine verbotene Abschalteinrichtung in der Motorsteuerung ... (Sascha Huber)

