ROUNDUP: China beschert Mercedes und Audi neue Bestwerte

INGOLSTADT/STUTTGART - Ungeachtet der Diesel-Debatte in Deutschland sind Mercedes und Audi gut unterwegs: Zum Start ins zweite Halbjahr erreichten ihre weltweiten Verkäufe neue Bestwerte. Dazu trug vor allem die Nachfrage in China bei.

ROUNDUP: Allianz steigt bei britischem Versicherer ein - Pimco mit Rekordquartal

MÜNCHEN/LONDON - Die Allianz steigt in einem Milliarden-Deal bei dem britischen Versicherer Liverpool Victoria ein. Konzernchef Oliver Bäte zufolge zeigt der Einstieg, dass die Grenzen zwischen börsennotierten Versicherern wie der Allianz und Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit wie Liverpool Victoria, DEVK oder Huk Coburg aufbrechen. Zugleich bricht die Allianz mit dem Grundsatz, möglichst überall mit ihrem Konzernnamen aufzutreten. In Großbritannien will sie von der "starken Marke" der Liverpool Victoria Friendly Society (LV=) profitieren, wie Bäte am Freitag ankündigte.

'Wiwo': Bund könnte nach Bundestagswahl bei der Commerzbank aussteigen

FRANKFURT - Neun Jahre nach dem rettenden Einstieg des Bunds bei der Commerzbank könnte sich der Staat langsam zurückziehen. Nach einem Bericht der "Wirtschaftswoche" vom Freitag wird das Thema nach der Bundestagswahl im September aktuell. Allerdings berichtete das Magazin auch von einer Preisvorstellung für das Aktienpaket, die weit über dem derzeitigen Kurs liegt.

ROUNDUP: Wirbelsturm 'Debbie' verhagelt Swiss-Re-Gewinn - Aktienkurs bröckelt

ZÜRICH - Wirbelsturm "Debbie", der starke Konkurrenzkampf der Branche und ausbleibende Sondergewinne haben der Swiss Re im ersten Halbjahr einen überraschend starken Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich verdiente der weltweit zweitgrößte Rückversicherer 1,2 Milliarden US-Dollar (rund 1 Mrd Euro) und damit 35 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie er am Freitag in Zürich mitteilte. Wegen des Preiskampfs in der Branche verzichteten die Schweizer bei der Vertragserneuerung im Juli im großen Stil auf Geschäft, das sich aus ihrer Sicht nicht rentieren würde.

RBS schafft zweiten Quartalsgewinn in Folge - Licht am Ende des Tunnels?

LONDON - Bei der verstaatlichten britischen Großbank Royal Bank of Scotland (RBS) mehrt sich die Hoffnung auf bessere Zeiten. Zwischen April und Ende Juni stand in den Büchern wie schon im ersten Quartal ein Gewinn. Zum Jahresauftakt hatte die Bank, die eines der größten Sorgenkinder der Branche ist, erstmals seit langer Zeit keinen Verlust verbucht.

ROUNDUP 2: VW-Konkurrent Toyota will weiter Gas geben - Kooperation mit Mazda

TOYOTA CITY - Der japanische Autobauer Toyota Motor hat dank steigender Verkäufe Umsatz und Gewinn im ersten Quartal gesteigert und zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Zudem kündigte das Unternehmen am Freitag eine weitreichende Kooperation mit dem japanischen Konkurrenten Mazda an.

Paysafe-Führungsspitze stimmt 3-Milliarden-Pfund Übernahmeofferte zu

LONDON - Die geplante Übernahme des britischen Wirecard-Konkurrenten Paysafe durch die beiden Finanzinvestoren Blackstone und CVC hat jetzt auch die Zustimmung des umworbenen Unternehmens selbst. Die beiden Bieter und die Paysafe-Führungsspitze haben sich auf eine Offerte geeinigt, wie die Unternehmen am Freitag in London mitteilten.

S&T AG bleibt dank Kontron in Fahrt

LINZ - Das österreichische Technologie-Unternehmen S&T hat dank der Übernahme des deutschen Computerbauers Kontron Umsatz und operatives Ergebnis im ersten Halbjahr annähernd verdoppelt. Nach 196,4 Millionen Euro im Vorjahr setzte S&T in den ersten sechs Monaten 2017 381,4 Millionen Euro um, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schnellte von 13,1 Millionen Euro auf 27,2 Millionen Euro in die Höhe.

ROUNDUP/Lösung im Rechte-Streit: HD+ wird 45 Bundesliga-Spiele zeigen

MÜNCHEN - Die Satelliten-Plattform HD+ wird 45 Spiele aus dem Bundesliga-Paket zeigen, über die sich der Rechteinhaber Discovery und der Pay-TV-Sender Sky bisher nicht einigen konnten. Das gaben Discovery und HD+ am Freitag bekannt. "Unser Anliegen ist es, den Fans die Bundesliga auf so viele Bildschirme wie möglich zu bringen", sagte die Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland, Susanne Aigner-Drews. "Damit erweitern wir die Empfangsmöglichkeiten der Bundesliga auf Eurosport um eine entscheidende Komponente." Damit ist abgewendet, dass die Spiele nur im Internet zu sehen gewesen wären. Sky ist nach eigenen Angaben aber weiter mit Dicovery im Gespräch.

ROUNDUP 3: Fipronil-Skandal weitet sich aus - Aldi nimmt Eier aus dem Verkauf

BERLIN - Vom Skandal um giftbelastete Eier sind inzwischen fast alle Bundesländer betroffen. Auch in Thüringen, Rheinland-Pfalz und Berlin wurden belastete Eier oder Produkte gefunden. Ein Discounter hat bereits reagiert: Aldi Süd und Aldi Nord nehmen deutschlandweit sämtliche Eier aus dem Verkauf. Das teilten die Unternehmensgruppen am Freitag mit. In die Regale sollen nur noch Eier genommen werden, die nachweislich kein Fipronil enthalten. Es handele sich um eine "reine Vorsichtsmaßnahme", hieß es. Möglicherweise komme es zeitweise zu Engpässen.

Bei GoPro läuft es wieder besser - Aktie springt hoch

SANTA MONICA - Der Actionkamera-Spezialist GoPro kann nach harten Einschnitten schließlich wieder bessere Zahlen präsentieren - und Anlegern fällt ein Stein vom Herzen. Sie ließen den Kurs im nachbörslichen US-Handel am Donnerstag um mehr als zwölf Prozent hochschnellen. GoPro übertraf die Erwartungen der Börse sowohl mit den Zahlen für das zweite Quartal als auch mit der Prognose für das laufende Vierteljahr.

Weitere Meldungen -Österreich plant Dieselgipfel nach deutschem Vorbild -Bußgeldverfahren gegen Audi-Vorstände in Diesel-Affäre -Polnische Regierung hat noch nicht über Kernkraft entschieden -Presse: Asbeck soll zu neuen Solarworld-Investoren gehören -Volkswagen bekräftigt: 'Umstiegsprämie' für alte Diesel kommt -Modellrechnung: Diesel-Fahrverbote würden 15 Milliarden Euro kosten -'WSJ': Uber besorgte Fahrern wissentlich Autos mit Brandgefahr -Bahn-Gütertochter kauft neue Lokomotiven von Siemens -Rewe, Edeka und Lidl verkaufen weiter Eier -Kramp-Karrenbauer: Hardware-Umrüstungen bei Dieseln 'nicht vom Tisch' -Air Berlin gewinnt JetBlue als neuen Partner für Anschlussflüge in den USA

