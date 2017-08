NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen wird die Wall Street am Freitag zum Start erwartet. Dabei gibt es nur ein Thema: der Juli-Arbeitsmarktbericht, der mit 209.000 neuen Stellen deutlich stärker ausfiel als mit 180.000 erwartet worden war. Zudem wurde der Vormonat deutlich nach oben revidiert. Dieses herausragende Konjunktursignal liefert der US-Notenbank Orientierung für ihre künftige Geldpolitik und bewegt auch die Märkte. Die starken Daten geben der Federal Reserve mehr Spielraum für ein Anziehen der Zinsschraube.

Am Devisenmarkt legt der Dollar mit den Daten deutlich zu, so dass der Euro im Tief bis auf 1,1825 Dollar fällt. Allerdings kann der Euro die wichtige 1,18er Marke halten und setzt sich zudem schon wieder nach oben ab auf 1,1850 Dollar. Die aktuelle Stärke des Euro wird auch in Teilen der US-Wirtschaft mit Argusaugen verfolgt. Vor allem die Unternehmen mit größeren Auslandsaktivitäten könnten darunter leiden, betont Bob Homan von ING Investment Office.

Anleihe-Renditen legen zu

Am Anleihemarkt geraten die Notierungen etwas unter Druck. Starke Daten erlauben der Fed einen strafferen Kurs, womit die umlaufenden Papiere an Attraktivität verlieren. Die Rendite der zehnjährigen Papiere steigt demzufolge um 2 Basispunkte auf 2,25 Prozent. Der Goldpreis gibt 0,4 Prozent ab, denn das zinslose Edelmetall wird mit steigenden Zinsen unattraktiver.

Der Ölpreis setzt die Abwärtsbewegung des Vortags in abgeschwächter Form fort. Im Blick steht bereits das Treffen des Erdölkartells Opec in der kommenden Woche. Dort soll über die Einhaltung der beschlossenen Förderbegrenzungen gesprochen werden. Zuletzt hatten Daten belegt, dass trotz beschlossener Produktionskürzungen die Förderung gestiegen war. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI fällt um 0,3 Prozent auf 48,88 Dollar.

Überwiegend Freundliches von der Berichtssaison

Im übrigen setzt sich die Berichtssaison fort, vor allem mit Unternehmen, die am späten Donnerstag an der Reihe waren. Deutlich über den Erwartungen ausgefallene Umsätze im zweiten Quartal bescheren Gopro einen vorbörslichen Kurssprung von gut 14 Prozent. Der Spezialkamerahersteller schrieb zwar weiter rote Zahlen, das Minus fiel aber geringer aus als Analysten befürchtet hatten.

Yelp schnellen sogar um 18 Prozent hoch. Das Internet-Empfehlungsportal übertraf nicht nur die Erwartungen für das zweite Quartal, sondern erhöhte auch den Ausblick. Yelp kündigte an, eigene Aktien im Volumen von 200 Millionen Dollar zurückzukaufen. Zudem gab Yelp den Teilverkauf von Eat24 für 287 Millionen Dollar an den Essen-Auslieferer Grubhub bekannt, dessen Aktie 1,6 Prozent nachgibt. Grubhub hatte mit seinen Quartalszahlen und auch dem Ausblick weitgehend die Erwartungen von Analysten getroffen.

Weight Watchers legen ebenfalls kräftig zu um 14 Prozent. Das Unternehmen hat im Berichtsquartal besser als erwartet abgeschnitten und erhöhte zudem den Ausblick. Nach gut ausgefallenen Quartalszahlen verteuern sich Arista Networks um 12,8 Prozent auf 161,05 Dollar.

Activision Blizzard geben nach der Vorlage deutlich besser als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen um 0,3 Prozent nach. Die Tochter King meldete derweil einen Rückgang der aktiven Nutzerzahlen um 23 Prozent. Die Activision-Aktie liegt seit Jahresbeginn fast 80 Prozent im Plus.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 1,2 1,34 14,9 5 Jahre 1,81 2,3 1,79 -11,4 7 Jahre 2,07 2,5 2,04 -17,8 10 Jahre 2,25 2,8 2,22 -19,4 30 Jahre 2,83 2,7 2,80 -24,2 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.40 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1850 -0,26% 1,1881 1,1876 +12,7% EUR/JPY 130,96 +0,12% 130,81 130,80 +6,5% EUR/CHF 1,1499 -0,03% 1,1502 1,1508 +7,4% EUR/GBP 0,9045 +0,03% 0,9042 1,1067 +6,1% USD/JPY 110,52 +0,38% 110,10 110,13 -5,5% GBP/USD 1,3101 -0,29% 1,3140 1,3143 +6,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,88 49,03 -0,3% -0,15 -14,2% Brent/ICE 51,66 52,01 -0,7% -0,35 -12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,94 1.268,60 -0,4% -5,67 +9,7% Silber (Spot) 16,60 16,66 -0,4% -0,06 +4,2% Platin (Spot) 967,35 963,00 +0,5% +4,35 +7,1% Kupfer-Future 2,89 2,88 +0,3% +0,01 +14,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2017 08:49 ET (12:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.