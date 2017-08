Halbjahreszahlen war das ursprünglich angekündigte Thema der Allianz. Als Zugabe gab es spannende Einblicke von Oliver Bäte - der Allianz-Chef mehr über die Veränderungen der Branche als über Zahlen sprach.

Wenn Allianz-Chef Oliver Bäte über sein Unternehmen spricht, dann gehören Superlative dazu. So auch am Freitagvormittag, als eigentlich laut offizieller Ankündigung nur die Zahlen für das ersten Halbjahr verkündet werden sollten. Bäte sprach also vom Lebensversicherungsgeschäft, bei dem er sehr froh sei, dass die Allianz wieder auf Angriff gehe. Er bezeichnete die Leistung des einstigen Sorgenkindes Pimco als "Spitzenklasse", hatten doch Anleger dort zuletzt so viel Geld investiert wie noch nie. Und das hauseigene, "Renewal Agenda" getaufte, Umbau-Programm sei ohnehin "konsequent gut für alle, Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre."

All das ist lange bekannt, die wesentlichen Zahlen sind es seit gut einer Woche auch. Gut, dass da am Donnerstag schon durchsickerte, dass sich Europas größter Versicherer am Sachversicherungsgeschäft der britischen Liverpool Victoria Friendly Society (LV=)beteiligen wird. Für Gesprächsstoff abseits des Zahlenwerks war somit reichlich gesorgt. Bäte nutzte das für einen größeren Abriss zur Zukunft der gesamten Versicherungsbranche. Dass die in einigen Jahren so völlig anders aussehen wird als heute, ist zwar kein Geheimnis. Überall in der Branche ist derzeit die Rede davon. Bäte jedoch verpackte sie in deutliche Worte, gepaart mit Beispielen und Konsequenzen für das eigene Unternehmen.

Die künftige Zusammenarbeit mit der britischen LV= ist so ein Beispiel, wie eine Partnerschaft abseits des bisher geltenden Mottos "Groß schluckt Klein" aussehen könnte. 500 Millionen britische Pfund überweisen die Münchener in einem ersten Schritt und sichern sich damit 49 Prozent am Sachversicherungsgeschäft der britischen Nummer drei. In einem weiteren Schritt sollen dann im Jahr 2019 weitere 213 Millionen Pfund für einen Anteil in Höhe von 20,9 Prozent fließen. Der Allianz gehörten dann knappe 70 Prozent an den Briten. Anschließend besitzt LV= Put-Optionen, ...

