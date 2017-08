TOYOTA CITY/JAPAN (IT-Times) - Der japanische Automobilhersteller Toyota Motor erweitert die Kooperation mit Preferred Networks Inc., um künstliche Intelligenz für selbstfahrende Autos zu nutzen. Die Toyota Motor Corporation investiert weitere 10,5 Mrd. Yen in Preferred Networks Inc. (PFN), um die Forschung...

Den vollständigen Artikel lesen ...