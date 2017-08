Berlin (ots) - Der Motorsport-Manager und Investor Niki Lauda glaubt nicht an eine gute Zukunft der Fluggesellschaft Air Berlin. "Die Air Berlin kann man, so wie sie heute ist, nicht retten. Die kannst Du auch in fünf Jahren nicht retten. Mit dieser Verschuldung, mit all den verkauften Fliegern, mit unglaublich hohen Leasing-Raten", sagte Lauda dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). "Mit Pech wird die Niki dabei mit untergehen. Und das ist für mich das eigentliche Drama", fügte er hinzu. Lauda hatte die Anteile seiner profitablen Airline vor wenigen Jahren an Air Berlin verkauft und saß über Jahre im Verwaltungsrat der Fluggesellschaft.



