Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Sängerin Cindy Berger, die ihre neu gewonnenen Freiheiten zu schätzen weiß / Freitag, 15. September 2017, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Die Liebe des Lebens, bis der Tod uns scheidet - von diesem romantischen Ideal träumen noch immer viele. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache: Jeder dritte Haushalt ist heute ein Single-Haushalt. Das betrifft nicht nur die jüngere Generation, auch bei Älteren fällt immer häufiger die bewusste Entscheidung für eine Trennung und einen Neuanfang. So leben in Deutschland immer mehr Menschen alleine - freiwillig oder unfreiwillig. Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Glücklich ohne Partner?" am Freitag, 15. September, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Cindy Berger schätzt ihre neu gewonnenen Freiheiten Mit ihrem ersten Mann war Cindy Berger als "Cindy & Bert" das Traumduo des deutschen Schlagers. Doch nicht nur die Beziehung zu Bert zerbrach, auch ihre zweite große Liebe hielt nicht ewig. Über 40 Jahre verbrachte sie an der Seite von festen Partnern. "Ich war nie frei", ist eine ihrer Erkenntnisse und: "Es hat sehr viele Vorteile, jetzt etwas für mich allein zu haben."



Christine Wagner hat ihren Kinderwunsch ohne festen Partner erfüllt Christine Wagner ist lesbisch, Single - und eine glückliche Mutter. Für das Familienglück braucht es für die junge Frau keinen festen Partner. Der Vater der kleinen Milla ist Gianni - ebenfalls Single und homosexuell. "Von außen gesehen fällt es ja überhaupt nicht auf. Wir werden gesehen wie ein normales Paar. Ein Vater, eine Mutter und ein Kind."



Lotti Krekel und Ernst Hilbich sind seit über 40 Jahren ein Paar Ein Leben ohne einander? Für Lotti Krekel und Ernst Hilbich schwer vorstellbar. Seit über 40 Jahren sind die beiden Schauspieler ein Paar. "In erster Linie macht unsere Partnerschaft unsere Verlässlichkeit aus", sagt Lotti und Ernst meint: "Wenn die Lotti weg wäre, wüsste ich wirklich nicht mehr weiter."



Alexander Teuber ist unfreiwillig Single und hatte noch nie eine längere Beziehung Alexander Teuber ist mit seinen 38 Jahren noch immer ein "absoluter Beginner" in Liebesdingen. Noch nie hatte er eine längere Beziehung. Alle Versuche, sein Singledasein zu beenden, scheiterten. "Ich habe schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Mein Leben ist im Moment zwar nicht unglücklich, aber mit einer Partnerin könnte es viel glücklicher werden." Britt Kanja lebt glücklich als Single Für die Berliner Designerin Britt Kanja ist das ganz anders: "Wenn der richtige Partner nicht da ist, kann ich mein ganzes Leben glücklich mit mir selbst leben." Getreu diesem Motto hatte sie ihre letzte längere Beziehung vor rund zwanzig Jahren. Doch es fehlt ihr nichts: "Ich bin heute ein sehr glücklicher und erfüllter Mensch."



Prof. Dr. Astrid Schütz beschäftigt sich als Psychologin mit Liebesbeziehungen Die Psychologin Prof. Dr. Astrid Schütz beschäftigt sich in ihren Forschungen unter anderem mit den Fragen, wie Menschen ohne Partner von ihrer Umwelt wahrgenommen werden und was es braucht, um ohne Partner glücklich sein zu können: "Ein glücklicher Single braucht andere stabile Beziehungen. Menschen, auf die man sich verlassen kann."



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



"Nachtcafé: Glücklich ohne Partner?" am Freitag, 15. September 2017, 22 Uhr im SWR Fernsehen



