Fipronil ist aufgrund verseuchter Eier aus den Niederlanden gerade in aller Munde. Eigentlich wird das Mittel weltweit in der Tiermedizin eingesetzt. Die Rechte an dem Produkt liegen bei einem deutschen Konzern.

Nach Pferdefleisch-Lasagne und Ehec-Sprossen befindet sich Deutschland in einem neuen Lebensmittelskandal. Diesmal der Übeltäter: Eier, die mit dem Insektenschutzmittel Fipronil verseucht sind. Der Skandal schlug so große Wellen, dass Aldi nun Eier komplett aus dem Sortiment entfernt. Damit geht das Unternehmen sogar einen Schritt weiter als die anderen großen Lebensmittelhändler. Die hatten sich bisher darauf beschränkt Eier aus den Niederlanden aus den Regalen zu verbannen.

Fipronil ist durch das Anti-Läusemittel Dega-16, das das Gift enthält, mit den Eiern in Kontakt gekommen. Ställe in den Niederlanden und offenbar auch in Niedersachsen wurden mit dem Mittel behandelt.

Entwickelt wurde das Mittel 1987 vom französischen Chemieunternehmen Rhône-Poulenc, die es erstmals 1993 auf den Markt brachten. Rhône-Poulenc fusionierte einige Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...