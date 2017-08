PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Freitagnachmittag seine Gewinne ausgebaut und ist zuletzt um 1,03 Prozent auf 3502,05 Punkte gestiegen. Zusätzlichen Auftrieb gaben die Kursgewinne an der tonangebenden Wall Street, die wiederum positiv auf die überraschend guten US-Arbeitsmarktdaten für Juli reagierte. Der Jobbericht habe sich durch einen guten Stellenaufbau, eine gesunkene Arbeitslosenquote und eine endlich steigende Lohndynamik ausgezeichnet, schrieb Chefvolkswirt Jürgen Michels von der BayernLB. Der Eurokurs rutschte vor diesem Hintergrund unter 1,18 US-Dollar, was für gute Laune vor allem bei Exportwerten sorgte./la/he

ISIN EU0009658145

AXC0163 2017-08-04/16:17