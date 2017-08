FRANKFURT (Dow Jones)--Ein starker US-Arbeitsmarktbericht treibt die europäischen Börsen am Freitagnachmittag an. Der DAX gewinnt gegen 15.30 Uhr 0,8 Prozent auf 12.249 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 zieht ebenfalls um 0,8 Prozent an auf 3.494 Punkte. Phasenweise liegen bis auf die Versicherungstitel alle europäischen Branchenindizes mehr oder weniger deutlich im Plus, die Versicherer leiden unter Kursabschlägen bei Swiss Re.

Die US-Wirtschaft hat im Juli außerhalb der Landwirtschaft 209.000 neue Stellen geschaffen und damit mehr als die erwarteten 180.000. Zudem wurde die Juni-Zahl nach oben revidiert. Der Euro kommt daraufhin etwas zurück auf 1,1830 Dollar, was die Stimmung an den Börsen stützt. Auch der Goldpreis setzt sich etwas.

Dass Dollar und Aktien nicht noch stärker zulegen, liegt an den Stundenlöhnen, die weiterhin nur sehr langsam steigen. "Das spricht weiterhin gegen eine politische Straffung durch die US-Notenbank", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Andererseits sollte nun aber wenigstens der Euro-Aufschwung langsam auslaufen oder sich zumindest deutlich verlangsamen, sagt der Analyst.

Adidas knapp unter 200 Euro

Angeführt werden die Gewinner im DAX von Adidas. Der Kurs steigt um 3,1 Prozent auf 199,15 Euro und steht so hoch wie nie zuvor. Grund sind positive Analystenstimmen: Nach dem starken ersten Halbjahr hat die UBS das Kursziel auf 220 von 206 Euro erhöht, die Commerzbank hat es auf 226 von 218 Euro erhöht.

Eon gewinnen 1,8 Prozent. An der Terminbörse Eurex waren Optionen auf Eon bereits am Vorabend kräftig gesucht, was ein Zeichen für Kaufinteresse vor Vorlage der Quartalszahlen in der kommenden Woche sei, heißt es im Handel. Überdies äußerte sich die Deutsche Bank in einer Studie positiv zu den deutschen Versorgern. RWE legen um 2,3 Prozent zu. Infineon gewinnen 2,7 Prozent, nachdem die UBS die Aktien zum Kauf empfohlen hat.

Gea, RBS und Andritz im Blick

Einen Kurssprung um 7,6 Prozent zeigen Gea nach dem Einstieg des belgischen Finanzinvestors Albert Frere. "Ich gehe davon aus, dass das nur der erste Schritt war", sagt ein Aktienhändler. Er erwartet, dass sich der aktivistische Investor nicht mit der Beteiligung allein zufrieden geben wird, sondern einen Sitz im Aufsichtsrat anstrebt. Dies könne den Konzernumbau beschleunigen. Gute Zahlen treiben im TecDAX S&T um 9,2 Prozent nach oben.

Ganz anders sieht es in Wien bei Andritz aus: Die Aktien brechen über 6 Prozent ein, nachdem sowohl Umsatz als auch Ausblick enttäuscht haben. So brach der Umsatz in den wichtigen Bereichen Hydro wie Pulp & Paper im zweiten Quartal ein. Auch beim Auftragseingang ist ein deutliches Minus zu erkennen. In der Folge wird das Unternehmen für die kommenden Monate vorsichtiger und geht nur noch von einem leicht rückläufigen Umsatz gegenüber 2016 aus.

Mit Begeisterung werden hingegen die Zahlen der Royal Bank of Scotland aufgenommen. Die Bank schaffte nicht nur die Rückkehr in die Gewinnzone, der Gewinn war auch doppelt so hoch wie erwartet. Die Aktien legen 1,9 Prozent zu. Beim Rückversicherer Swiss Re hat Wirbelsturm Debbie dagegen den Gewinn teils weggeblasen, die Aktien verlieren 3,2 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.497,76 0,91 31,39 6,30 Stoxx-50 3.109,54 0,57 17,53 3,29 DAX 12.252,42 0,80 97,70 6,72 MDAX 25.039,43 1,05 261,09 12,85 TecDAX 2.269,97 0,48 10,93 25,29 SDAX 11.274,07 0,58 64,94 18,43 FTSE 7.514,16 0,53 39,39 5,20 CAC 5.191,27 1,18 60,79 6,77 Bund-Future 163,21 -0,24 0,25 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.40 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1836 -0,38% 1,1881 1,1876 +12,5% EUR/JPY 130,91 +0,08% 130,81 130,80 +6,5% EUR/CHF 1,1527 +0,22% 1,1502 1,1508 +7,6% EUR/GBP 0,9051 +0,10% 0,9042 1,1067 +6,2% USD/JPY 110,62 +0,47% 110,10 110,13 -5,4% GBP/USD 1,3076 -0,49% 1,3140 1,3143 +6,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,12 49,03 +0,2% 0,09 -13,8% Brent/ICE 51,99 52,01 -0,0% -0,02 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.261,74 1.268,60 -0,5% -6,86 +9,6% Silber (Spot) 16,45 16,66 -1,3% -0,21 +3,3% Platin (Spot) 967,55 963,00 +0,5% +4,55 +7,1% Kupfer-Future 2,88 2,88 +0,1% +0,00 +14,2% ===

