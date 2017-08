New York - Die Standardwerte an der Wall Street haben am Freitag mit Hilfe des Arbeitsmarktes den nächsten Rekord verbucht. Der Dow Jones Industrial rückte in den ersten Handelsminuten bis auf 22 089,05 Punkte vor und setzte so auch am achten Tag in Folge eine Bestmarke. Das Bild der vergangenen Tage, bei dem der Leitindex nach frühen Rekorden oft an Schwung verlor, galt aber auch nun wieder. Zuletzt stand der Dow nur noch mit 0,03 ...

