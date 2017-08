Berlin (ots) - Rechtsextreme Kriminalität lässt nach Informationen des Berliner "Tagesspiegels" (Samstagausgabe) offenbar etwas nach. Die Polizei hat im ersten Halbjahr 2017 bundesweit 5883 Straftaten registriert, darunter 322 Gewaltdelikte. 224 Menschen wurden bei Angriffen von Neonazis und anderen Rechten verletzt. Ermittelt wurden 2801 Tatverdächtige, 31 nahm die Polizei fest. In Untersuchungshaft gingen zwei Personen. Die Bilanz ist den Antworten der Bundesregierung auf monatliche Anfragen von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) und ihrer Fraktion zu entnehmen. Die Zahlen werden jedoch noch steigen, da die Polizei erfahrungsgemäß viele Delikte nachmeldet. Im ersten Halbjahr 2016 hatte die Polizei nach den damals vorläufigen Erkenntnissen 6548 rechte Straftaten gemeldet. 529 waren Gewaltdelikte, bei denen 399 Menschen Verletzungen erlitten.



