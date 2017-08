Paris - Ähnlich wie der Bund Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gerieten auch britische Staatsanleihen zuletzt stark unter Druck, nachdem sich die Anzeichen einer bevorstehenden Leitzinserhöhung durch die Bank of England (BoE) verdichteten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".

