Paris - Das Auf und Ab am Anleihemarkt setzte sich zuletzt fort, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Nachdem der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264), der die Entwicklung zehnjähriger Bundesanleihen widerspiegle, im Juni bei 165,55 Euro noch ein Drei-Monats-Hoch markiert habe, sei er Ende Juni erneut kräftig eingebrochen. Eine Rede von EZB-Präsident Mario Draghi beim Notenbanktreffen im portugiesischen Sintra habe die Anleihekurse auf Talfahrt geschickt. Gleichzeitig hätten die Anleiherenditen kräftig angezogen. Der Bund-Future habe sich wieder bedrohlich der Marke von 160 Euro genähert, habe letztlich jedoch am Hoch aus dem Jahr 2015 bei 160,69 Euro Halt gefunden.

