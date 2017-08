Wiesbaden (ots) - Die Auswertung der von den Unternehmen der Bauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hat ergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im Juni 2017 saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 1,4 % gesunken ist. In den beiden Vormonaten hatte die Arbeitsleistung bereits nachgegeben. Die konjunkturelle Lage ist damit aktuell zwar immer noch besser als vor einem Jahr, die Arbeitsleistung überschreitet im Moment aber nur noch knapp das Vorjahresniveau. Auch die Zahl der gewerblichen Arbeitnehmer (- 0,9 %) und die Bruttolohnsumme (- 1,5 %) sanken im Juni.



Ebenso deuten die verfügbaren Indikatoren darauf hin, dass die Baukonjunktur vorerst etwas ruhiger verlaufen wird. So sind die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe im Mai wieder gesunken (- 6,6 %) und auch die Baugenehmigungen im Hochbau tendierten jüngst wieder schwächer (- 3,1 %). Letzteres war allerdings allein der Entwicklung im Nichtwohnungsbau geschuldet, während sich die Genehmigungszahlen im Wohnungsbau behaupten konnten.



Grundsätzlich bleiben die Rahmenbedingungen für die Bauwirtschaft aber noch günstig. So sind die Zinsen für neu zu vergebene Wohnungsbaukredite seit Jahresbeginn nur moderat gestiegen und liegen historisch betrachtet auf immer noch ausgesprochen niedrigem Niveau, was den Wohnungsbau stimuliert. Die Stimmung in der gewerblichen Wirtschaft hat sich laut Umfrage des ifo-Instituts zuletzt weiter verbessert und der Geschäftsklimaindex den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung markiert. Damit verbessern sich auch die Aussichten für den Wirtschaftsbau. Der Öffentliche Bau profitiert in diesem Jahr vom Investitionshochlauf des Verkehrsministeriums. Die Förderung der Sanierung von Schulen in finanzschwachen Kommunen aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" hat zudem gerade die letzten Verwaltungshürden genommen. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes erwarten für dieses Jahr einen Anstieg des Umsatzes im Bauhauptgewerbe um 5 % bzw. 6 %.



