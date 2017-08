Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 8. August 2017, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:



- Immobilienirrsinn - Kommunen weisen trotz Leerstands neue Baugebiete aus



- Ausbeutung statt Ausbildung - Wie Nachwuchsfachkräfte ausgenutzt werden



- Dieselskandal - Wie die Politik die Autoindustrie vor Bußgeldern schützt



Moderation: Fritz Frey



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.



OTS: SWR - Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75892 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75892.rss2