Hamburg - Leerverkäufer Millennium Capital Partners LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Nordex SE deutlich ab: Die Leerverkäufer von Millennium Capital Partners LLP treten den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) an.

Den vollständigen Artikel lesen ...