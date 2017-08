FRANKFURT (Dow Jones)--Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck will laut einem Zeitungsbericht große Teile der Finanz-Tochtergesellschaft Merck Accounting Solutions & Services Europe verlagern: von Darmstadt nach Manila und Breslau. Das Management könnte das Vorhaben schon am Montag bei einer Betriebsversammlung bekannt geben, sagten mit den Plänen der Geschäftsleitung vertraute Personen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Wenn sich an den Plänen nicht in letzter Minute noch etwas ändere, seien mehr als 100 Arbeitsplätze betroffen, die dann in die Niedriglohnländer abwanderten.

Ein Sprecher des Konzern verwies auf Nachfrage zu Dow Jones Newswires auf "laufende Gespräche" und wollte sich nicht konkreter äußern.

August 04, 2017 10:40 ET (14:40 GMT)

